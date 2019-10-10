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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Jose Sosa, Ünal Karaman ile performansını arttırdı

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Jose Sosa, Ünal Karaman ile performansını arttırdı

Trabzonspor’un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, futbolculuk döneminde kendisi gibi orta saha oyuncusu olan ve 8 numaralı formayı giyen Teknik Direktör Ünal Karaman ile yakaladığı uyumla performansını her geçen gün yukarıya taşıyor.

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Jose Sosa, bu sezon ortaya koyduğu performansla göz dolduruyor. Geçtiğimiz sezon Onur ve Burak Yılmaz’ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaptanlık görevine getirilen Arjantinli futbolcu, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın vazgeçmediği isimlerinde başında geldi. Her sezon üzerine koyarak devam eden başarılı oyuncu bu sezon bordo-mavililerin Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 13 maçta görev alarak iki gole imza attı.

Katkısı her sezon artıyor
İtalya’nın Milan ekibinden bordo-mavili takıma transfer olan Jose Sosa, söz konusu sezonda kendisinden beklenilen performansı yansıtamamıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal ile bekleneni ortaya koyamayan Sosa, Yanal’ın ayrılmasından sonra göreve gelen Rıza Çalımbay döneminde de arzu edilen seviyeye gelemedi. İki teknik adamın görev aldığı dönemlerde toplamda sadece 3 asist yapabilen Sosa, Ünal Karaman ile çalışmaya başladığı günden beri ise görev aldığı maçlarda 7 gol, 8 asistle mücadele etti. Yıldız futbolcu, takım kaptanı olarak toparlanma sürecinde Ünal Karaman'ın en büyük destekçisi oldu.

Sekiz numarayı Trabzonspor'da giymeye başladı
Trabzonspor'da göreve başladığı günden beri oyuncularıyla kurduğu diyalog ile dikkat çeken Ünal Karaman, yıldız oyuncuya da güven aşıladı. Trabzonspor’da forma giydiği dönemde 8 numaralı formayı giyen ve kaptanlık görevinde bulunan Ünal Karaman, kendisi gibi orta saha oyuncusu olan ve 8 numaralı formayı giyen kaptan Sosa ile kurduğu iletişim Arjantinli oyuncunun yeteneklerini ön plana çıkarmasına sağladı.

Sosa ise ilk kez Trabzonspor'da 8 numaralı formayı giymeye başladı. Arjantinli futbolcu, Milan'da 23 numaralı formayı giyerken, Beşiktaş'ta 5, Atletico Madrid 24, Metalist Kharkiv'de 11, Napoli'de 77, Bayern Münih'de 20, Estudiantes'te ise 7 numaralı formayı giymişti.

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