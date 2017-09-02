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Jose Sosa Trabzonspor'u reddetti

Milan'da forma giyen Jose Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddedince UEFA Avrupa Ligi listesine alındı.

Spor Arena / DIŞ HABERLER
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Beşiktaş'tan ayrıldığı günden bu yana adı Türk kulüpleriyle anılan Jose Sosa, Trabzonspor'u reddetti. Sky Italia'nın haberine göre Arjantinli futbolcu ocak ayına kadar Milan'da kalacak.

Sosa'ya yıllık 5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerildiğini ifade eden İtalyanlar, buna rağmen Tangocu'nun olumsuz yanıt verdiğine dikkat çektiler.

2018'de sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa'yı elden çıkararak nakit kazanmak isteyen Milan yönetimi, 32 yaşındaki futbolcunun bu kararı sonrasında sarsıldı. Sosa Milan'da kalacağının kesinleşmesinin ardından UEFA listesine alındı.

 

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