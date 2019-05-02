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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
02.05.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Jose Sosa Trabzonspor'da kalacak

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Jose Sosa Trabzonspor'da kalacak

Kaptanlık görevini aldıktan sonra bambaşka bir kimliğe bürünen ve sahiplenme duygusu ile hem performansı artan hem de lider gibi davranan tangocu, gelecek sezon da takımda olacak.

Trabzonsporlu Jose Sosa'nın sözleşmesinin bitimine bir yıl daha var. Ancak Arjantin basını, tangocunun ülkesine dönmek istediği iddia etmişti.
Yönetim ise Arjantinli oyuncuya yıllık aldığı ücrette indirime gitmesi durumunda ekstra bir yıllık daha sözleşme teklif etmeyi planlıyordu.

Kaptanlık görevini aldıktan sonra takımını daha çok sahiplenen ve performansını da artıran Sosa, hem taraftarların hem de takım arkadaşlarının takdirini kazanmıştı. Teknik direktör Ünal Karaman da Sosa'dan övgüyle bahsederek, "Sakat olmasına rağmen kampa gelerek örnek bir karakter olduğunu herkese gösterdi. Ne görev verilirse yapmak için fazlasıyla mücadele ediyor, savaşıyor. Ona saygı duyuyor, çok beğeniyorum" dedi.

DERBİDE REKOR KIRDI
Arjantinli oyuncu, kendisine verilen bu değer karşısında futbol yaşantısına Trabzon'da devam etme kararı aldı. Sosa, önümüzdeki günlerde yönetimin kendisine resmi bir görüşme talebiyle gelmesi durumunda buna olumlu yaklaşacak. Yönetim, 33 yaşındaki süper yıldız ile sezon bitiminde masaya oturmayı düşünüyor. İndirim ise henüz net değil. Bu arada Sosa, F.Bahçe derbisinde kendini aştı. Karşılaşmayı 22 top kapmayla tamamlayan bordo-mavili futbolcu, sahanın en çok topla buluşan (92) ismi oldu. 1.79 boyundaki oyuncu ayrıca 8 hava topu kazanıp, 2 kilit pas verdi ve 10 uzun topundan 6'sı yerini buldu. Arjantinli futbolcunun bu sezonki maç başı top kazanmak istatistiği ise 7.3'tü.

AĞAOĞLU: ONDAN ÇOK MEMNUNUZ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sosa'dan çok memnun olduklarını dile getirdi. Ağaoğlu, "Maliyetine rağmen kadroda tuttuğumuz ve bundan dolayı mutlu olduğumuz bir oyuncu. Sosa geçen sene devre arası kampına 3 veya 4 gün geç geldi. Belirli cezası var, bunu ödedi ve kenara çekildi. Şimdi sakat olmasına rağmen devre arası kampına 1 gün önce geldi. Takımı bu derece sahiplenmesi bizi mutlu ediyor" dedi.

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