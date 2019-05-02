Jose Sosa Trabzonspor'da kalacak

Trabzonsporlu Jose Sosa'nın sözleşmesinin bitimine bir yıl daha var. Ancak Arjantin basını, tangocunun ülkesine dönmek istediği iddia etmişti.

Yönetim ise Arjantinli oyuncuya yıllık aldığı ücrette indirime gitmesi durumunda ekstra bir yıllık daha sözleşme teklif etmeyi planlıyordu.

Kaptanlık görevini aldıktan sonra takımını daha çok sahiplenen ve performansını da artıran Sosa, hem taraftarların hem de takım arkadaşlarının takdirini kazanmıştı. Teknik direktör Ünal Karaman da Sosa'dan övgüyle bahsederek, "Sakat olmasına rağmen kampa gelerek örnek bir karakter olduğunu herkese gösterdi. Ne görev verilirse yapmak için fazlasıyla mücadele ediyor, savaşıyor. Ona saygı duyuyor, çok beğeniyorum" dedi.

DERBİDE REKOR KIRDI

Arjantinli oyuncu, kendisine verilen bu değer karşısında futbol yaşantısına Trabzon'da devam etme kararı aldı. Sosa, önümüzdeki günlerde yönetimin kendisine resmi bir görüşme talebiyle gelmesi durumunda buna olumlu yaklaşacak. Yönetim, 33 yaşındaki süper yıldız ile sezon bitiminde masaya oturmayı düşünüyor. İndirim ise henüz net değil. Bu arada Sosa, F.Bahçe derbisinde kendini aştı. Karşılaşmayı 22 top kapmayla tamamlayan bordo-mavili futbolcu, sahanın en çok topla buluşan (92) ismi oldu. 1.79 boyundaki oyuncu ayrıca 8 hava topu kazanıp, 2 kilit pas verdi ve 10 uzun topundan 6'sı yerini buldu. Arjantinli futbolcunun bu sezonki maç başı top kazanmak istatistiği ise 7.3'tü.

AĞAOĞLU: ONDAN ÇOK MEMNUNUZ

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sosa'dan çok memnun olduklarını dile getirdi. Ağaoğlu, "Maliyetine rağmen kadroda tuttuğumuz ve bundan dolayı mutlu olduğumuz bir oyuncu. Sosa geçen sene devre arası kampına 3 veya 4 gün geç geldi. Belirli cezası var, bunu ödedi ve kenara çekildi. Şimdi sakat olmasına rağmen devre arası kampına 1 gün önce geldi. Takımı bu derece sahiplenmesi bizi mutlu ediyor" dedi.

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