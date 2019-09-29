Jose Sosa: "Burak Yılmaz'ı çok seviyorum'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriJose Sosa: "Burak Yılmaz'ı çok seviyorum'
GeriFutbol Jose Sosa: "Burak Yılmaz'ı çok seviyorum'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
29.09.2019 - 22:52, Son Güncelleme:

Jose Sosa: "Burak Yılmaz'ı çok seviyorum'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jose Sosa: "Burak Yılmaz'ı çok seviyorum'

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, "Galibiyet çok önemlidir belki de ama daha önemli olan şey buraya gelen insanlara tekrar bir umut vermek onlara tekrar bunu yapabileceğmizi, bu takımın bu kapasitesi olduğunu bu oyuncuların bunu başarabileceğini gösterebilmekti" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-mavili ekip, mücadeleden 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa, son maçlarda istedikleri sonuçları alamadıkları için Beşiktaş galibiyetin önemli olduğunu söyledi. Sosa, "Kahramanlık öte bugün önemli olan takıma yardımcı olabilmekti. İhtiyacımız olan bir maçta böylesine ihtiyacımız olan bir galibiyeti eğer takıma yardımcı olduysam tabi kendimi çok mutlu hissederim. Çünkü insanlara tekrar o özgüveni aşılamak tekrar bize güvenmeleri gerektiğini hatırlatmamız gerekiyordu. Çünkü onların ihtiyacı vardı. Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamamıştık. Onlara tekrar mutluluk armağan etmek istemiştik. Bu galibiyet o açıdan çok önemliydi" dedi.

Trabzonspor'un iyi oyun ortaya koyan ve insanlara umut vaad edebilen bir takım olduğunu kaydeden Sosa, "Rakibin kim olduğundan öte kazanıp kazanmadığımızdan daha öte önemli olan şey insanlara bir umut vaat edebilmek. Bizim takımımız gerçekten iyi oyun ortaya koyan ve insanlara bir umut vaat edebilen bir takım. Galibiyet çok önemlidir belki de ama daha önemli olan şey buraya gelen insanlara tekrar bir umut vermek onlara tekrar bunu yapabileceğmizi, bu takımın bu kapasitesi olduğunu bu oyuncuların bunu başarabileceğini gösterebilmekti.Teknik direktörlerimiz, hocalarımız, bütün kadro, bütün kulüp, bütün yöneticilerimiz gerçekten çok iyi bir iş ortaya koymaya çalışıyorlar. Gerçekten çok iyi yönde gidiyor. Bizim bunu saha içindeki skorlarla göstermemiz gerekiyordu bugün bunu yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"Burak Yılmaz'ı çok seviyorum"
Karşılaşmada Burak Yılmaz ile yaşadığı gerginlik ile ilgili soruya Sosa, "Saha içinde aslında olan şey bir tartışmadan ziyade rakip takım oyuncuları genellikle çoğu atakta ve çoğu gelişen durumda hep hakeme şikayet etmeye başlamışlardı. O anda Uğurcan'ın vakit geçirdiğine dair bir şikayette bulunmuşlardı. Daha sonra Burak'ın beni ittirdiğini düşündüm ama konuştuğumuzda öyle bir şey olmadığını benim yanlış gördüğümü söylemişti. Kendisine çok saygı duyuyorum, çok seviyorum. Beraber oynadık. Aynı takımda beraber ter döktük. Beraber emek verdik. Dolayısıyla aramızda bir tartışma olmadı. Sadece o anın getirdiği bir gerginlik diyebiliriz. Ben bu gerginliklerin içinde olmayı seven biri değilim. O anda rakibimizin yenilmenin de verdiği duyguyla beraber o an sadece o pozisyondan dolayı şikayet etmesiyle gelişen bir durum yaşandı. Çok önemli bir şey değil" diye konuştu.

Sosa, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kimin gölü attığı çok önemli değil. Hocamızla yaptığımız görüşmeler o da topu daha kaleye yakın şekilde atmamı çünkü bir dokunuşla belki de kimse dokunmadan kaleye girmesini istemişti. Ben de onu yapmaya çalıştım. Kimin adına yazıldığını önemli değil."

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ramil Guliyev yarı finalde
39 yaşındaki Luis Scola AX Armani Exchange Milan'da
Sırbistan Avrupa Şampiyonu
Menemenspor: 1 - Osmanlıspor: 2