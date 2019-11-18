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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Jose Sosa 2.2 milyon euro karşılığında... | Trabzonspor Transfer Haberleri

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Trabzonspor'da Jose Sosa ile yeni sözleşme için yapılan prensip anlaşmasının ardından, detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun beIN SPORTS'taki yayında Sosa ile ilgili yaptığı açıklama camiayı sevindirirken, Arjantinli yıldızın da önemli maddi fedakârlıkta bulunduğu ortaya çıktı. 34 yaşındaki Sosa, 1 yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeyi kabul ederken, 3 milyon 250 bin Euro'luk yıllık ücretinden de feragat etti. Sabah'ın haberine göre; Sosa'nın yeni sözleşmede garanti ücretinin bonuslarla birlikte 2 milyon 250 bin Euro'ya yükseldiği belirtildi.

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TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYOR

Bu arada Sosa'nın iki yılın sonunda ilk etapta Trabzonspor için Güney Amerika ve Avrupa'da oyuncu izleyeceği belirtildi. Arjantinli yıldızın daha sonra gerekli belgelere sahip olmasıyla birlikte bordo-mavili takımın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alacağı ifade edildi. Sosa'nın ilerleyen yıllarda da Trabzonspor'u çalıştırmayı istediği öğrenildi.

SOSA NE YAPTI?
Trabzonspor ile bu sezon çıktığı 10 lig maçında iki gol atan ve bir de gol pası ve Jose Sosa, rakip kalelere attığı 16 şutta 9 isabet buldu. Deneyimli futbolcu rakiplerin ayağından 18 kez top çalarak da dikkat çekti.

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