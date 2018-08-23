Jose Mourinho'nun yerine iki aday
İstenilen düzeye bir türlü gelemeyen Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho tekrar hedef oldu.
İngiltere Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapmayan Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho'nun suyu ısındı. İngiliz basınına göre United yönetimi Portekizli teknik adamın yerine iki alternatif belirledi.
Paul Pogba'nın Mourinho idaresinde çalışmaktan mutsuz olduğu ifade edilirken, Manchester United yönetiminin Pogba'yı kaybetmektense Mourinho'nun görevine son vermeyi yeğlediği dile getirildi.
Sezona 2-1'lik Leicester City galibiyetiyle başlayan United, bir sonraki hafta Brighton'a deplasmanda 3-2 yenildi.
Geride bıraktığımız sezonun arından Chelsea'de görevine son verilen İtalyan teknik adam Antonio Conte birinci sırada.
Kırmızı Şeytanlar'ın ikinci teknik direktör adayı ise Real Madrid'de kaldırmadık kupa bırakmayan Zinedine Zidane.
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