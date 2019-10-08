Jose Mourinho'nun Milan cevabı!
Son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Jose Mourinho'nun Milan'ı reddettiği ortaya çıktı.
Spor Arena Dış Haberler | Serie A'ya kötü bir başlangıç yapan Milan, teknik direktör Marco Giampaolo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinde yeni teknik direktör adayları da belirlendi.
İtalya basınında yer alan habere göre Milan, önce Inter'in eski teknik direktörü Luciano Spalletti ile temasa geçti ancak anlaşmaya varamadı. Kırmızı siyahlı ekip, ardından Jose Mourinho'ya teklif götürdü.
''YETERLİ DEĞİL'' DEDİ, REDDETTİ
Portekizli teknik adam ise ''Rekabet etmek için yeterli düzeyde değil'' diyerek bu teklifi reddetti.
Milan'ın bu gelişmelerin ardından Stefano Pioli ile anlaşması bekleniyor.
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