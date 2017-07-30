Jose Mourinho'dan flaş Fellaini sözleri

Adı Galatasaray ile anılan Marouane Fellaini için Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Jose Mourinho flaş bir karar verdi. Portekizli, deneyimli orta saha oyuncusunu Valarenga maçının kadrosuna aldı.

Portekizli Teknik Adam, Valarenga maçında bir gol atan yıldız oyuncuya Galatasaray yolunu kapadı. Mourinho, Benim Galatasaray'a gitmem, Fellaini'nin Galatasaray'a gitmesinden daha kolay. Fellaini benim için çok önemli, ayrılmayacak! Bir menajere ihtiyaçları varsa, bir şansları var ama Fellaini'yi unutsunlar." diye konuştu.

30 Temmuz Pazar günü Valerenga maçı için Norveç'e giden Manchester United'da Fellaini'nin de kadroya alınması, Mourinho'nun onu hala planları dahilinde tuttuğu şeklinde yorumlandı. Belçikalı oyuncu mücadelede bir de gol attı.

Manchester United'da Morgan Schneiderlin ve Memphis Depay'ın ayrılığı öncesinde Jose Mourinho bu oyunculara ay boyunca forma şansı tanımamıştı.

David Moyes döneminde transfer edilen Belçikalı orta saha, Manchester ekibinde 89 maçta forma giydi. Kreatif eksikliğinden dolayı Kırmızı Şeytanlar'da zaman zaman eleştiri toplayan Fellaini'nni sarı-kırmızılı kulüp ile görüşme halinde olduğu ifade ediliyor.