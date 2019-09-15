Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözler
433’e konuşan Jose Mourinho, Fatih Terim için “Onunla fantastik bir ilişkim var. Fatih ile çok iyi arkadaşız” dedi.
Portekizli teknik adam Jose Mourinho, 433’e verdiği röportajda Fatih Terim’den övgü dolu sözlerle bahsetti ve Galatasaray’a 3-2 yenildikleri maçı unutamadığını söyledi.
Röportaj esnasında Jose Mourinho’ya Fatih Terim’in “Selam Jose. Umarım her şey yolundadır. Seni yakında yeniden sahada görmek istiyorum” mesajı iletildi.
Bunun üzerine Fatih Terim’le arkadaşlığına değinen Mourinho, "Fatih Terim, fantastik bir ilişkimin olduğu birçok menajerden bir tanesi. İnsanlar bunu çok iyi bilmiyor olabilir. Çünkü, çıkıp tüm dünyaya ne kadar iyi arkadaş olduğumuzu hiç söylemedik. Fatih ile çok iyi arkadaşlığım var. dedi.
Aklımdaki en önemli futbol anılarımdan biri İstanbul'da. Galatasaray - Real Madrid maçında Fatih ve tribünler arasında inanılmaz bir bağ vardı. Neredeyse turu çeviriyorlardı. Galatasaray - Real Madrid maçının sonunda Fatih ile sahanın ortasına kadar gitme ihtiyacı hissettim. Çünkü, bu inanılmaz maç için Fatih'e, oyuncularına ve taraftara şükranlarımı sunmak istedim. Böylesi bir şey ancak Fatih gibi bir hocanın takımıyla mümkün olabilirdi"
Portekizli teknik adam kendisine mesaj yollayan Real Madrid’den eski öğrencisi Wesley Sneijder ilgili ise şöyle konuştu:
"Sneijder'in 2010'da Ballon d'Or'u almaması büyük bir haksızlıktı. Hollanda ile Dünya Kupası'nda final oynadı. Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuydu. Inter ile her şeyi kazandı."
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle