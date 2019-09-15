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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.09.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözler

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433’e konuşan Jose Mourinho, Fatih Terim için “Onunla fantastik bir ilişkim var. Fatih ile çok iyi arkadaşız” dedi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, 433’e verdiği röportajda Fatih Terim’den övgü dolu sözlerle bahsetti ve Galatasaray’a 3-2 yenildikleri maçı unutamadığını söyledi.

Röportaj esnasında Jose Mourinho’ya Fatih Terim’in “Selam Jose. Umarım her şey yolundadır. Seni yakında yeniden sahada görmek istiyorum” mesajı iletildi.

Bunun üzerine Fatih Terim’le arkadaşlığına değinen Mourinho, "Fatih Terim, fantastik bir ilişkimin olduğu birçok menajerden bir tanesi. İnsanlar bunu çok iyi bilmiyor olabilir. Çünkü, çıkıp tüm dünyaya ne kadar iyi arkadaş olduğumuzu hiç söylemedik. Fatih ile çok iyi arkadaşlığım var. dedi.

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Aklımdaki en önemli futbol anılarımdan biri İstanbul'da. Galatasaray - Real Madrid maçında Fatih ve tribünler arasında inanılmaz bir bağ vardı. Neredeyse turu çeviriyorlardı. Galatasaray - Real Madrid maçının sonunda Fatih ile sahanın ortasına kadar gitme ihtiyacı hissettim. Çünkü, bu inanılmaz maç için Fatih'e, oyuncularına ve taraftara şükranlarımı sunmak istedim. Böylesi bir şey ancak Fatih gibi bir hocanın takımıyla mümkün olabilirdi"

Portekizli teknik adam kendisine mesaj yollayan Real Madrid’den eski öğrencisi Wesley Sneijder ilgili ise şöyle konuştu:

"Sneijder'in 2010'da Ballon d'Or'u almaması büyük bir haksızlıktı. Hollanda ile Dünya Kupası'nda final oynadı. Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuydu. Inter ile her şeyi kazandı."

Jose Mourinhodan Fatih Terime övgü dolu sözler

Jose Mourinhodan Fatih Terime övgü dolu sözler

Jose Mourinhodan Fatih Terime övgü dolu sözler

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