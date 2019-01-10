Jose Mourinho'dan Benfica yanıtı
Jose Mourinho, Benfica'nın teknik direktörü olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçeceği iddia edilen Jose Mourinho konu hakkındaki sessizliğini bozdu.
Correia de Manha Gazetesi'ne demeç veren dünyaca ünlü teknik direktör, Portekiz'de bir takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi.
Jose Mourinho, "Bu tür haber oyunlarının içine hiç dahil olmadım; ama Portekiz'de takım çalıştırma niyetim yok. Gerçekten oraya gitmek istemiyorum. Benfica büyük bir kulüp ve harika bir başkanı var. Onlara saygı göstermenin en iyi yolu "görüşmeye davet edilmedim" demek. diye konuştu.
Benfica ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Şubat'ta karşı karşıya gelecek.
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