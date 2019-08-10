Jose Mourinho yorumcu oldu
Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, kariyerine spor yorumcusu olarak devam ediyor.
Sky Sports kanalı ile İngiltere Premier Lig maçları yorumu için anlaşan Portekizli teknik adamın yeni görevi kanal aracılığıyla duyuruldu.
Geçtiğimiz sezon Manchester United'daki görevinden alınan Mourinho, bir süredir takım çalıştırmıyor.
Kariyerine hedefleri olan bir takımda devam etmek istediğini dile getiren deneyimli teknik adamın bir sonraki takımı merakla bekleniyor.
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