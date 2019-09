Jose Mourinho spikeri rezil etti

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, kendisine mikrofon uzatan spikere kısa bir konuşma yaptı. Spiker bir soru daha soracakken Portekizli teknik adam, röportaj yerine arkasını dönerek ayrıldı. Olaya şaşıran spiker istifini bozmamaya çalışarak, "Ama burada benimle kalmalısınız, neden gitmek istiyorsunuz? Gitmek istiyorsunuz, peki" diyerek durumu idare etmeye çalıştı.

Jose Mourinho, "Burada benim gibi Capello ve bazıları şu anda çalışmıyor; ama ödüle adayım" diye konuştu ve arkasına bakmadan röportaj yerinden ayrıldı.

Deneyimli teknik adam geçtiğimiz sezon Manchester United'dan görevden alındığından bu yana takım çalıştırmıyor. Mourinho şu anda Sky Sports'ta Premier Lig maçlarını yorumluyor.

I'm actually in tears after what Mourinho did yesterday. This man literally walked off stage whilst she was speaking to him. So awkward 😂💀



pic.twitter.com/SF65BSoPLn