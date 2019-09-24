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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.09.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Jose Mourinho spikeri rezil etti

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FIFA En İyiler Ödül töreni görkemli bir şekilde gerçekleştirilirken, ekrana yansıyan bazı olaylar gündemi oluşturdu.

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, kendisine mikrofon uzatan spikere kısa bir konuşma yaptı. Spiker bir soru daha soracakken Portekizli teknik adam, röportaj yerine arkasını dönerek ayrıldı. Olaya şaşıran spiker istifini bozmamaya çalışarak, "Ama burada benimle kalmalısınız, neden gitmek istiyorsunuz? Gitmek istiyorsunuz, peki" diyerek durumu idare etmeye çalıştı.

Jose Mourinho, "Burada benim gibi Capello ve bazıları şu anda çalışmıyor; ama ödüle adayım" diye konuştu ve arkasına bakmadan röportaj yerinden ayrıldı. 

Deneyimli teknik adam geçtiğimiz sezon Manchester United'dan görevden alındığından bu yana takım çalıştırmıyor. Mourinho şu anda Sky Sports'ta Premier Lig maçlarını yorumluyor.

MESSI AYIP ETTİ

FIFA En İyiler Ödül Töreni'nde yılın en iyi futbolcusu seçilen Lionel Messi, kendisi ile röportaj yapmak için mikrofon uzatan spikere hiçbir şey demeden yanından geçti. Bu olay sosyal medyada Arjantinli oyuncunun aleyhine tepki yarattı.

Jose Mourinho spikeri rezil etti

Jose Mourinho spikeri rezil etti

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