Jose Mourinho: ''Şampiyonluk yarışı bitti''
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İngiltere'de şampiyonu belirledi...
Spor Arena Dış Haber | Teknik direktörlük kariyerine ara verip yorumculuk yapan Mourinho, Liverpool'un Manchester City'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşma ardından konuştu.
Liverpool'un City'e 9 puan fark atmasının büyük bir avantaj olduğunu belirten Portekizli teknik adam, Liverpool'un şampiyonluğu vermeyeceğini söyledi.
''OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY OLMAZSA...''
Mourinho, ''Bana göre Premier Lig'de şampiyonluk yarışı bitti. Olağanüstü bir şey olmazsa Liverpool buradan şampiyonluğu vermez.'' sözlerini kullandı.
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