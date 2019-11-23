Jose Mourinho ilk maçında! Canlı | West Ham - Tottenham
Tottenham, Jose Mourinho yönetiminde ilk maçına West Ham karşısında çıkıyor.
İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi! Jose Mourinho'nun ilk kez Tottenham teknik direktörlüğünde çıkacağı maçta rakip West Ham...
Zorlu mücadeleyi Spor Arena'nın 3 boyutlu canlı anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER...
West Ham: Roberto, Fredericks, Ogbonna, Diop, Cresswell, Rice, Noble, Snodgrass, Yarmolenko, Anderson, Haller.
Tottenham: Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Dier, Winks, Dele, Lucas, Son, Kane.
Mourinho'nun Tottenham'daki ilk anlarına göz atalım...
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