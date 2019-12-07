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Futbol
07.12.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Jose Mourinho, Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor!

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Jose Mourinho, Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor!

Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho'nun Ocak ayında Milli futbolcumuz Merih Demiral'a yöneleceği belrtiliyor.

Spor Arena Dış Haber | Juventus'ta forma şansı bulamayan ve Avrupa'nın dev takımlarının radarında bulunan Merih Demiral'a son olarak Tottenham talip oldu.

İngiliz basınının haberine göre teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Tottenham, Ocak ayında Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalacak.

Mourinho yönetiminde çıktığı 4 maçta kalesinde 8 gol gören Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho'nun savunma hattından memnun kalmadığı ve Juventus'tan Milli futbolcumuz Merih Demiral için yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

SEZON SONUNDA GİDİYORLAR

Tottenham'da şu an takımın iki as stoperi Toby Alderweireld ve Jan Vertonghen'in sözleşmeleri bu sezon sonunda bitiyor...

Jose Mourinho, Merih Demiralı transfer etmek istiyor

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