Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, PSG için takımından ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Portekizli çalıştırıcı yalan haber üretmekle suçladığı İngiliz basınına yüklendi.

Jose Mourinho, "Bence İngiliz medyasının bu konuda bir cevap vardır. Bir gün 1 milyar sterline 5 yıllık sözleşme imzalayacağımı yazarsınız, ertesi gün PSG'ye gideceğimi. bunların hiçbiri olmayacak. Ne PSG'ye gideceğim ne de 5 yıllık sözleşme imzalayacağım. Şu anda bir kontratım var ve her şey bundan ibaret" diye konuştu.

Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü teknik adam, "Gelecek yarındır. Sözleşmem var ve 2019'da bitiyor. Şu anda 2017 Ekim ayındayız. Yani diyecek bir şeyim yok. Kariyerimi Manchester United'da bitirmeyeceğim. Modern futbolda bir kulüpte 15-20 yıl kalamazsınız. Bence Arsene Wenger bu türün son halkası" ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerine ne zaman son vereceği konusunda gelen soruyu yanıtlayan Portekizli, "Minimum 15 yıl daha devam ederim diye düşünüyorum. Bir kulüpte 17 yıl istesen de, denesen de kalamazsın. Bazı insanlar zeki ve sinsi olmaya çalışıyor ama birbirinden farkı şeyler söylüyorlar. Gerçek ise basit. Yeni sözleşme imzalamayacağım ve ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.