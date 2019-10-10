Jose Mourinho, İngiltere'ye geri mi dönüyor?
Son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve bir senedir başka takımla anlaşamayan Jose Mourinho için flaş bir iddia geldi.
Spor Arena Dış Haberler | Bir senedir takım çalıştırmayan Jose Mourinho, tekrar Premier Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre deneyimli çalıştırıcı, Tottenham'ın gündemine girdi.
Son günlerde çok kötü bir form grafiğine sahip olan Tottenham'da teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrılması halinde ilk aday olarak Jose Mourinho gösterildi.
Premier Lig'de Chelsea ve Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik direktörün son olarak Lyon'u reddettiği ve ya Premier Lig ya da Real Madrid'de çalışmak istediği belirtilmişti.
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