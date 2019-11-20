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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.11.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Jose Mourinho'nun ilk transferi Zlatan Ibrahimovic olabilir!

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Jose Mourinho'nun Tottenham'la 2.5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından gözler Zlatan Ibrahimovic'e çevrildi. Boşta olan İsveçli golcünün ismi ilk günden Kuzey Londra ekibiyle anılmaya başlandı.

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, devre arası transfer dönemi için listesini hazırladı.

Ada basınında yer alan haberlere göre; Portekizli çalıştırıcı, eski öğrencisi Zlatan Ibrahimovic'i transfer edebilmek adına şartları zorlayacak.

Los Angeles Galaxy ile yollarını ayıran 38 yaşındaki futbolcunun boşta olmasını fırsata çevirmek isteyen Mourinho, yönetimle görüşerek Zlatan Ibrahimovic transferi için nabız yokladı.

Tottenham yönetimi, İsveçli futbolcunun ilerleyen yaşı ve olası yüksek maliyeti sebebiyle transfere sıcak bakmıyor.

TEK RESMİ TEKLİF BOLOGNA'DAN

Zlatan Ibrahimovic'e şimdiye dek tek resmi teklif yapan kulüp, Bologna oldu. İsmi İtalyan takımlarıyla anılan yıldız golcünün diğer talipleri ise Milan, Napoli ve Atalanta.

YILLAR ÖNCE ZLATAN İTİRAFI

Kariyerinde daha önce Zlatan Ibrahimovic'le Inter ve Manchester United'da olmak üzere iki kez birlikte çalışan Jose Mourinho, yetenekli oyuncunun Inter'den ayrıldığı dönemde büyük bir üzüntü yaşadığını gizlememişti.

Mourinho o dönemde verdiği demeçte, "Sadece aptal bir antrenör İbrahimoviç'i kaybettiği için üzgün olmadığını söyleyebilir ancak onun yerine gelen oyuncuyu beğenmemek de yalnızca aptal birinin söyleyebileceği bir şey." ifadelerini kullanmıştı.

Jose Mourinhonun ilk transferi Zlatan Ibrahimovic olabilir

Jose Mourinhonun ilk transferi Zlatan Ibrahimovic olabilir

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