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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.09.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Jose Bordalas: "Trabzonspor saygı duyduğumuz bir rakip"

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Jose Bordalas: "Trabzonspor saygı duyduğumuz bir rakip"

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Trabzonspor'un rakibi olan İspanya'nın Getafe takımının teknik direktörü Jose Bordalas, basın toplantısı düzenledi.

Maçın oynanacağı Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda yapılan antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bordalas, "Avrupa Ligi düzeyinde mücadele etmek heyecan verici. Buraya gelmek için büyük bir sezon geçirdik ve şimdi kendimizi gösterme sırası geldi." açıklamasında bulundu.

Teknik direktör olarak kariyerinde ilk defa bir Avrupa maçına çıkacak Bordalas, "Avrupa'da olmak herkesin hedefi. Sadece ben değil, kulüp, futbolcular ve taraftarlar da çok heyecanlı." diye konuştu.

Trabzonspor'u analiz ettiklerini ve iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Getafe Teknik Direktörü, sözlerine şöyle devam etti:

"Rakibimizde sakat futbolcuların bulunması önemli ama kadroya alınan diğer futbolcuları hazır. Trabzonspor iyi ve çok tecrübeli bir takım, özellikle top kayıplarına karşı çok dikkatli olmamız lazım. Saygı duyduğumuz bir rakip. Ofansif olarak iyiler ve çok tecrübeli oyunculara sahip. Takım ve taraftar olarak mükemmeller. Zorlu bir karşılaşma olacak."
Avrupa Ligi'nin ekstra zor, farklı ve önemli bir turnuva olduğunu, maç maç düşünmeleri gerektiğini söyleyen Bordalas, gruptaki tüm maçların zorlu geçeceğini ifade etti.

Diğer yandan Getafe'nin Togolu defans oyuncusu Djene Dakonam Ortega da, "Avrupa'da ilk maçıma çıkacağımdan dolayı çok heyecanlıyım ve gururluyum. Maçı kazanmak için çok iyi hazırlandık." yorumunu yaptı.

Getafe'nin bu sezon ligde oynadığı 4 maçta henüz galibiyeti olmadığını hatırlatan Ortega, "Artık galibiyete ihtiyacımız var. İlk galibiyetimizi almak istiyoruz." dedi.

Getafe'de Vitorino Antunes ile Amath N'Diaye sakatlıkları, Markel Bergara ve Xabier Etxeita ise isimleri UEFA'ya gönderilmediğinden kadroda yer almıyor. 

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Jose Bordalas: Trabzonspor saygı duyduğumuz bir rakip

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