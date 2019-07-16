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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.07.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Jorge Fernandes: "Pepe, Bruno Alves ve Meira örnek aldığım isimler"

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Jorge Fernandes: "Pepe, Bruno Alves ve Meira örnek aldığım isimler"

Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonuyla bir sezon için Portekiz temsilcisi Porto'dan kiraladığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Türkiye'deki ilk röportajını AA muhabirine verdi.

Kariyerinde ilk kez ülkesi dışında forma giyecek Fernandes, lacivert-beyazlı takıma transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kasımpaşa'ya gelerek meydan okumayı tercih ettim. Bu kulüp, beni hem kişilik hem de oyuncu olarak geliştirecek. Kasımpaşa'da sergileyeceğim performansın kariyerimi bir adım ileri taşıyacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı kulübün oldukça iyi imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Portekizli futbolcu, "Önceliğim, Kasımpaşa'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak. Burada iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Bu sezon takım arkadaşlarımla elimizden geleni yaparak Kasımpaşa'yı en iyi noktaya taşımak için çalışacağız." diye konuştu.

- "Türkiye hakkında hep olumlu ifadeler duydum"

Jorge Fernandes, Türkiye ve Türk futbolu hakkında hep olumlu cümleler duyduğunu dile getirdi.

Daha önce Türkiye'de forma giyen Portekizli oyuncularla konuştuğunu vurgulayan 22 yaşındaki stoper, "Tondela'da oynarken Pepe ile konuşma fırsatım oldu. Türkiye hakkında kiminle konuşsam hep olumlu şeyler söylediler. Kariyerim için doğru bir adım ve ileri gitmenin yollarından birisi olduğundan bahsettiler." açıklamasını yaptı.

Türkiye'ye gelmeden önce hiçbir endişe duymadığının altını çizen Fernandes, "Geldikten sonra da şartların söylendiği gibi olduğunu gördüm. Kulüp, oyuncular ve yaşadığımız şehir oldukça güzel. Geldikten sonra da umduğumdan daha iyisini buldum." şeklinde konuştu.

- "Pepe, Bruno Alves ve Meira örnek aldığım isimler"

Jorge Fernandes, kariyerlerinde bir dönem Türkiye'de forma giyen vatandaşları Pepe, Bruno Alves ve Fernando Meira'yı örnek aldığını aktardı.

Portekizli futbolcuların Türkiye'ye çabuk uyum sağladığını anlatan Fernandes, "Pepe, Bruno Alves ve Meira, örnek aldığım çok büyük isimler. Portekiz'de çok tanınan ve milli takımda iyi işler çıkarmış önemli futbolcular. Ben de onları referans alıyorum. Ülkemin A Milli Takımı'nda forma giymek gelecek için kendime koyduğum hedeflerden birisi. Bunun için çok çalışmalıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon Portekiz ekibi Tondela'da kiralık olarak forma giyen Fernandes, Kasımpaşa'nın Süper Lig'de geçen sezon en çok gol yiyen takım olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bu istatistiği göstereceğim performansla değiştirmeyi umuyorum. Bu sezon takımımın daha az gol yemesine yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Jorge Fernandes: Pepe, Bruno Alves ve Meira örnek aldığım isimler

- "Futbolcu ihracı çalışma ve eğitimle ilgili"

Jorge Fernandes, Portekiz'in en önemli kulüplerinden Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'un Avrupa'nın önde gelen liglerine yüksek bonservis bedelleri karşılığında oyuncu ihraç etmesine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Porto, Benfica, Sporting Lizbon'un dışında başka takımlar da bu politikayı uygulamaya başladı. Bu, çalışma ve verilen eğitimle ilgili bir durum. Portekizli oyunculara yatırım yapmak hem onların yurt dışına gitmesini hem de milli takıma fayda getirmesini sağlıyor. Sahip olduğumuz antrenörler ve çalışma şartları daha yüksek yerlere ulaşmaları için kapasitelerini arttırıyor. Portekizli oyuncular futbolu ve antrenman yapmayı seviyor. Bu tüm şartlar oluştuğunda ise hepsi elinden geleni yapıp en iyi noktalara ulaşmaya çalışıyor. Asıl önemli olan hem yatırım yapılması hem de onların çalışması."

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