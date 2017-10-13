NBA ekiplerinden Charlotte Hornets'in sahibi olan Jordan, bir dergiye verdiği röportajda güçlü takımları eleştirdi ve ligdeki rekabeti bitireceklerini söyledi.

"Ligdeki genel seviyeyi yaralayacaklarını ve takımlar arasındaki rekabeti bitireceğini düşünüyorum. Eğer 1 veya 2 süper takımınız olursa; geriye kalan 28 takım çöplüğe döner. Söz konusu 28 takım zaman içerisinde eğlence sektöründe hayatta kalmakta zorluk çeker" ifadeleriyle NBA yönetimini uyaran 54 yaşındaki basketbol adamı, lig tarihinin en iyi oyuncusu tartışmalarının da asla bitmeyeceğini söyledi.

"FARKLI DÖNEMLERDE OYNADIK"

"Wilt Chamberlain'e karşı oynamadım. Jerry West'e de karşı oynamadım. Şu anda birinin birinden daha büyük olduğunu söylemek biraz adaletsizlik olur. Ben 6 şampiyonluk kazandım, Bill Russell 11 tane kazandı. Bu Bill Russell'ı benden iyi oyuncu ya da beni ondan iyi oyuncu mu yapar? Hayır, çünkü biz farklı dönemlerde oynadık" diyerek düşüncülerini dile getiren Michael Jordan, oyunculuk kariyerinin ardından antrenörlük yapmak için asla istek duymadığını da sözlerine ekledi. (NTV Spor)