Jokeyden finişi geçerken asker selamı!
Ankara'da bugün saat 16.30’da koşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu Hasafet adlı atla kazanan jokey Akın Sözen tam fotofiniş çizgisini geçerken atın üzerinde ayağa kalkıp asker selamı verdi.
143 bin lira ikramiyesi olan A3 koşusuna 5 yaşındaki İngiliz atı Hasafet’le katılan Akın Sözen 1900 metrelik yarışı uzak arayla kazandı.
Ünlü jokey tam foto finiş aynasını geçerken atının üzerinde ayağa kalkan Sözen o süratle giderken asker selamı verdi ve büyük alkış aldı.
Yarışı 1 dakika 55 saniye 88 salisyle kazanan atın sahibi Hakkı Özyurteri 143 bin lira ikramiyeyi de kazanmış oldu.
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