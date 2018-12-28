Jokey krizinde son dakika... Serdar Adalı ile yapılan görüşmede neler oldu!
Jokeylerle, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) arasındaki bir haftadır devam eden ‘Mont’ (gelir yüzdesi) anlaşmazlığının tatlıya bağlanması konusunda illk adım atıldı.
TJK Başkanı Serdal Adalı’yla tüm jokeyleri temsilen görüşen Halis Karataş, Sadettin Boyraz. Erhan Yavuz, Mehmet Kaya, Ayhan
Kurşun, Nurettin Şen, Deniz Yıldız, Onur Öztürk ve apranti Çetin Taş, son yönetmelik değişikliğiyle jokeylerin ikramiyelerden aldıkları payın azalmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK
Toplantıda bir çalışma grubu oluşturulmasına, jokeylerin dile getirdikleri sıkıntıların üzerinde araştırma yapılmasına, binek paralarında artışa ve gider kalemlerinin tespitiyle 2020’ye kadar iki tarafın da hemfikir olacağı bir rapor oluşturacakları belirtildi.
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