Jokey Halis Karataş kimdir nereli?
Halis Karataş, yaşadığı kaza ve vizyona giren filmin ardından araştırılan isim oldu. Jokeylik kariyeri boyunca birçok başarı elde eden Halis Karataş, Türkiye'nin en önemli jokeyleri arasında anılmaya başlandı. Kariyeri boyunca 6 kez Gazi Koşusu şampiyonluğu elde eden Halis Karataş, at biniciliğine 14 yaşında başladı. Peki, kariyeri merak konusu olan Halis Karataş kimdir ve nerelidir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
20 bini aşkın yarışa katılan Halis Karataş, Türk atçılığınının en prestijli yarışı olan Gazi Koşusunu 6 kez kazanmıştır. 2 Ekim 1972 tarihinde Sivas'ıın Gürün ilçesinde dünyaya gelen Halis Karataş çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, babası ve ağabeyinin atçılıkla uğraşmasıydı.
14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti.
Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.
Yarışseverler tarafından Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağuston 2016'ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı.
Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Kayın pederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı, bu rekor 2016 yılı itibarıyla halen kırılamamıştır.
20 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak Türkiye rekoru kırmış, dünya rekorunda ünlü jokey Frankie Dettori'ye ortak olmuştur. Şampiyon jokeyin bu başarısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Ödülü ile mükafatlandırılmıştır. Halis Karataş çok iyi bir Galatasaray taraftarıdır.
Şarkıcı Soner'in “Yorgundum” adlı klibinde oynamıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle