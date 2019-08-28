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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
28.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Jokerler takımı zirveye kuruldu

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Jokerler takımı zirveye kuruldu

Ersun Yanal, sakat ve cezalılara karşın hünerini konuşturdu.

Orta saha oyuncusu Ozan, Başakşehir maçında sağ bek oynadı. Bağ bek Dirar sol beke kaydırıldı. Jailson ön liberodan stopere çekildi. Ferdi Kadıoğlu ise hamle oyuncusu rolüyle iki haftada birer gol ve asist yaptı.

FENERBAHÇE, 20192020 sezonu başlangıcı itibariyle âdeta ‘Jokerler takımı’ oldu fakat buna rağmen 2 hafta sonunda Süper Lig’in zirvesindeki yerini korudu. Çalıştırdığı takımlarda sezon öncesi kampında yaptırdığı idmanlar ve oluşturduğu aile ortamıyla bilinen teknik direktör Ersun Yanal ile ekibi, yine hünerlerini konuşturdu. Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanmayı başaran Fenerbahçe, sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrar edememişti. Sarı lacivertliler, Yanal yönetiminde başlayan 2019-2020 sezonunda önce Gazişehir’i 5-0, ardından Başakşehir’i 2-1 yenerek averajla zirvenin sahibi oldu. Üstelik bu; gerçekleşemeyen transferler ve sakatlık yaşayan futbolculara rağmen gerçekleştirildi.

Yanal, kariyerine sağ bek olarak başlayan Ozan’ı, Başakşehir karşısında bu mevkide görevlendirdi. Sağ bek orijinli Dirar, sol bekte 2 haftada 2 gol ve 1 asist üretti. Orta saha menşeili Jailson ise stoperde Başakşehir karşısında ilk golde hata yapsa da daha sonra sırıtmadı. Takıma yaptığı katkı açısından Ferdi Kadıoğlu da ‘joker’ oldu. Genç futbolcu iki haftada 48 dakika oynayıp bir gol ve Başakşehir deplasmanında çok kritik bir son dakika asisti üretti. Yanal’ın, Ferdi’nin ‘hamle oyuncusu’ olarak performansından çok memnun olduğu öğrenildi. Öte yandan takımdan gönderilmesi beklenen kaleci Kameni’nin İspanya’da kulüplerle görüştüğü ifade edildi.

Jokerler takımı zirveye kuruldu

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