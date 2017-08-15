Jojovic Arkas'ın radarında

EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor'un, yeni sezon öncesi sözleşme imzaladığı ancak kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle mukavelesini feshettiği Sırp pasör Aleksa Brdjovic'in yerini, yine Sırbistan Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Nikola Jovovic ile doldurmak istediği bildirildi.
Son 3 sezonda İtalya'nın Vero Volley Monza takımında forma giyen 25 yaşındaki Jovovic, bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la prensipte anlaşmış; ancak transfer gerçekleşmemişti. 1.97 boyundaki voleybolcu, ülkesinde Vojvodina Novi Sad, Almanya'da VfB Friedrichshafen kulüplerinde de görev aldı.