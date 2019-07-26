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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
26.07.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

John Townsend: Furkan çok iyi bir NBA oyuncusu

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John Townsend: Furkan çok iyi bir NBA oyuncusu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76'ers'ın oyuncu geliştirme direktör yardımcısı ve şut antrenörü John Townsend, birlikte çalıştığı Furkan Korkmaz'ın NBA'de çok başarılı olacağını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulunun faaliyet programında yer alan ve bu yıl ilk kez düzenlenen "Bireysel Gelişim Antrenörlüğü" programına katılan Townsend, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini üzerinden federasyondan davet alınca koşarak geldim. Türkiye'deki basketbolun seviyesinin nerede olduğunu biliyorum. Buradaki antrenörlerle bilgi paylaşımına geldim." dedi. 

Townsend, NBA ekiplerinden Philadelphia 76'ers forması giyen Furkan'ın gelecek vaadeden bir oyuncu olduğunu belirterek, "Furkan çok iyi bir NBA oyuncusu. Çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü hem şut atabilen hem de potaya gidebilen bir oyuncu. Çok yönlü bir oyuncu olarak geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Furkan iyi bir kontrat imzaladı. NBA için genç bir oyuncu ve gidecek yolu çok uzun." diye konuştu. 

ABD'de birçok oyuncunun şut antrenörlüğünü yapan Townsend, Furkan'ın yakaladığı fırsatları iyi değerlendireceğini aktararak, "NBA bir fırsatlar ligi. Furkan, fırsat yakaladığında o fırsatı iyi değerlendirecek bir oyuncu. Gittikçe tecrübe kazanıp NBA'de daha etkin olacak." ifadelerini kullandı. 

Furkan Korkmaz'ın yanı sıra Milwaukee Bucks'da forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da şut antrenörlüğünü yapan Townsend, tecrübeli oyuncu ile ilgili olarak, "Ersan artık NBA'de veteran sınıfına giriyor. NBA'de ne zaman nasıl performans göstereceğini bilen iyi bir sporcu." yorumunu yaptı. 

"Bireysel gelişim koçlarının sistemin içine dahil olması lazım" 

John Townsend, bireysel gelişim koçlarının takım performansına önemli etkisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Bireysel gelişim koçlarının kesinlikle her kulüpte olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun faydasına inanıyorum. Başantrenör ve yardımcı antrenörler genelde rakiplerin ve takımlarının analiziyle, performanslarıyla ilgilenirler. Bireysel gelişim koçlarının, oyuncuların özelliklerini geliştirmek için antrenman öncesi ve sonrası yapacakları çalışmalar takım performansını olumlu etkileyeceği için çok gerekli olduğunu düşünüyorum. 49 yaşındayım ve 30 senelik şut koçluğu kariyerim var. 19 yaşından beri bu konuda uzmanlık için çalışıyorum. Binden fazla NBA maçında antrenör olarak bulundum ve 150 NBA oyuncusuyla çalıştım. Bunların 15'i all star oldu, 2 tanesi birinci sıradan draft edildi, üç tane üç sayı şampiyonu oyuncum var. Türkiye'de final serisi biteli 4 hafta oldu. Bu sürede başantrenör ve yardımcı antrenörler yeni sezonun takımını kurmak için uğraşıyorlar. Bu sırada oyuncuların eksiklerini tamamlamak için bireysel gelişim koçlarının sisteminin içine dahil olması lazım. O yüzden TBF'nin bireysel gelişim antrenörü ile ilgili çalışmaya başlamasının doğru olduğunu düşünüyorum." 

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