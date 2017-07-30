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JOHN TERRY'E BÜYÜK ŞOK!

Eski Chelsea takım kaptanı John Terry’nin ailesiyle çıktığı kayak tatilini sosyal medyadan duyurması hırsızları harekete geçirdi. Futbolcunun evinden yaklaşık 2 milyon değerinde eşya çalındı.

Hürriyet Haber
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Aston Villa'da forma giyen İngiliz futbolcu John Terry ailesiyle birlikte geçtiğimiz şubat ayında Fransa'daki Alp Dağları'nda kayak tatiline gitti.
Tatil fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Terry ve ailesinin yokluğunu fırsat bilen 5 kişilik soygun çetesinin, futbolcunun 5 milyon sterlinlik malikesine girdiği ortaya çıktı. Hırsızların evden yaklaşık 2 milyon değerinde mücevherler, tasarım çantalar ve ev eşyaları çaldığı öğrenildi. Ayrıca eve bir hayli zarar veren hırsızlar, güvenlik kamerasından tespit edilerek tutuklandı. Olayın gizli tutulmasını isteyen futbolcu, soygun haberlerinin aylar sonra basına sızmasına engel olamadı.
Savcı, hırsızların eşyaları hemen sattığını belirterek, Terry'nin çalınan eşyaları geri alamayacağını söyledi.

Chelsea John TerryAston Villa
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