John Ogu Trabzonspor'dan teklif bekliyor
Adı Trabzonspor ile anılan John Ogu, bordo mavili kulüpten teklif beklediğini açıkladı.
Nijerya basınına konuşan 31 yaşındaki orta saha, "Onazi ve Nwakaeme'den Trabzonspor hakkında bilgiler aldım. Ancak şu ana kadar taraftarlar dışında benimle iletişime kimse geçmedi" dedi.
İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva olan sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, birçok kulüple temasta olduğunu belirterek, "Kısa süre içerisinde geleceğimle ilgili net kararlar alacağım" ifadelerini kullandı.
Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'nin eski takım arkadaşı olan Ogu, İsrail ekibinden 190 maçta forma giyerken, 18 gol 10 asistlik bir performans sergiledi.
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