John Ogu Trabzonspor formasını giydi!
Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Nijeryalı futbolcu John Ogu'nun bordo mavili forma ile pozu taraftarı heyecanlandırdı.
Sezonun sona ermesi ile beraber transfer iddiaları Trabzonspor için başlamıştı. O iddialardan biride bonservisi elinde olan John Ogu olmuştu.
Anthony Nwakaeme'nin eski takım arkadaşı olan Ogu'nun İsrail Hapoel Beer Şeva takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.
Sosyal medya üzerinden Trabzonsporlu Onazi ve Nwakaeme ile pozlar veren 31 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, bu kez Trabzonspor forması ile poz verdi.
Ogu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bordo mavili kulupten transfer teklifini beklediğini ifade etmişti.
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