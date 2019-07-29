John Obi Mikel, Trabzon'a geldi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel, Trabzon'a geldi.
Bordo mavili kulüp, daha önce 2+1 yıllığına anlaşma sağladığı Nijeryalı yıldız John Obi Mikel'i, Trabzon'a getirdi.
Trabzonspor transferi KAP'a şu şekilde bildirmişti:
"Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,
2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,
2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
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