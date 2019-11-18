John Obi Mikel: ''Abdülkadir Ömür, Messi gibi''
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı John Obi Mikel, takım arkadaşı Abdülkadir Ömür'ü Lionel Messi'ye benzetti.
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel, beIN SPORTS'a özel bir röportaj verdi.
İşte Mikel'in açıklamaları;
Dünyaya belki bir Messi daha gelmeyecek ama Abdülkadir Ömür, Messi'den bir parça izliyormuşsunuz gibi bir his uyandırıyor. Messi'yi çok iyi tanıyorum. Uluslararası ve kulüp maçlarında Messi'yi tutma görevi sürekli bana düşerdi. Abdülkadir gerçekten çok yetenekli bir futbolcu. Kendisiyle sürekli konuşup, nasıl olduğunu soruyorum. Messi'nin yeteneklerini Abdülkadir'de de görüyorum.
Bana anlatılanları buraya geldikten sonra tam olarak daha iyi anlama ve görme fırsatım oldu. Taraftarların futbolla yaşayıp, futbolla nefes aldığını duymuştum. Buraya geldikten sonra beni en çok mutlu eden şeylerden birisi insanların takımlarına duydukları bu sevgi oldu. Tüm hafta çalışıyorlar ve çalıştıktan sonra gelip, burada takımlarını destekliyorlar. Geldiğim ilk günden itibaren bana da inanılmaz iyi derecede davranıyorlar. Gördüğüm en iyi taraftarlardan biri.
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