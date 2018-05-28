John Benjamin Toshack Süper Lig'e geri döndü
Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'nun gitmesiyle boşlan teknik direktörlük koltuğuna John Benjamin Toshack'ın getirldiği iddia edildi.
Ligi 14. sırada bitiren Antalyaspor'da sezon sonu teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. TRT Spor'da yer alan iddiaya göre Kırmızı-Beyazlı ekip teknik direktör John Benjamin Toshack ile prensipte anlaştı.
Deneyimli hoca daha önce 97/98 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.
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