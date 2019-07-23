Johannah Leedham, OGM Ormanspor'da!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 31 yaşındaki İngiliz oyuncu Johannah Leedham Warner'i renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz geçtiğimiz sezonu Polonya’nın Polkowice takımında geçiren Johannah Leedham Warner'i kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
1,80 metre boyundaki Leedham Warner, 3 numara pozisyonunda oynuyor.
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