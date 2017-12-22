Johan Elmander kimdir?

Johan Erik Calvin Elmander ([ˈjuː.ˈan ɛlˈmɑndɛr]; d. 27 Mayıs 1981, Alingsås), İsveçli millî futbolcu, 2007 yılında, lise yıllarından bu yana beraber olduğu Amanda Calvin ile hayatını birleştiren Johan Elmander'in 2008'de doğan ilk çocukları Alice'in ardından 2010 yılının Kasım ayında da Lily adında bir kız çocuğu daha dünyaya geldi.

İsveç'in çeşitli kulüplerinde futbol oynadıktan sonra, profesyonel olduğu Holmalund takımında Forvet mevkiinde oynarken orta saha oyuncusu haline gelen Elmander, daha sonra transfer olduğu Örgryte takımında da bu mevkide oynamaya devam etti ve önemli bir orta saha oyuncusu olarak sivrilerek henüz 18 yaşında Hollanda'nın en önemli kulüplerinden Feyenoord'a transfer olmayı başardı.

2000-2004 yılları arasında oyuncusu olduğu Feyenoord'da çok fazla forma şansı bulamayan oyuncu, buna karşılık ilk iki sezonunda 2002 UEFA Kupası Finali'nin de dahil olduğu pek çok maçta sonradan oyuna dahil oldu. Henüz 21 yaşındayken takımıyla birlikte kazandığı bu Avrupa Kupası'nın ve Yunanistan'a karşı oynadığı ilk millî maçın ardından 2002-03 sezonunda ülkesinin öne çıkan takımlarından Djurgården'e kiralık olarak transfer oldu. Djurgården'de 1 sezon boyunca tam 39 maça çıkan Elmander sadece 3 gol atabildi ve yine kiralık olarak Hollanda'nın NAC Breda takımına transfer oldu. NAC Breda takımında 31 maça çıkıp 7 gol atan Elmander, İsveç liginde ve ardından kısa bir süre oynadığı Hollanda ligi'nde yeteneklerini gözler önüne serdi ve İskandinav ülkesi Danimarka'nın Brøndby takımına transfer oldu.

Danimarka ekibinin teknik patronu Michael Laudrup ile birlikte futbolunu olgunlaştırma fırsatı bulan Elmander, Laudrup'un 4-2-3-1 taktiğinde santrforun arkasındaki gezici forvet pozisyonunda oynarken, takımının hücum aksiyonlarında başrolü oynasa da bitirici vuruşu yapan isim çoğunlukla o değildi. Takımın en skorer iki ismi Thomas Kahlenberg ve Morten Skoubo'ya yaptığı birçok asistle dikkatleri üstüne çeken İsveçli attığı 9 golle ve yaptığı asistlerle sezon sonunda takımında yılın oyuncusu seçilerek de performansının karşılığını aldı ve takımının lig şampiyonu olmasındaki en büyük etkendi. Elmander, 2005-06 sezonunda ise performansını daha da yükseltti. Ve o sezon çoğunlukla hücuma yönelik orta saha oynadı. İhtiyaç durumunda ise ileri uçta da görevlendirilen genç oyuncu, ligdeki 33 maçın 31'inde toplam 2690 dakika %90 forma giyerken 18 gol kaydetti ve sezon sonunda İsveç millî takımının 2006 Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Kupa'da iki maçta sonradan oyuna dahil edilen Elmander, organizasyonun ardından 4,5 milyon euro karşılığında Fransa'nın Toulouse takımı tarafından transfer edildi.

Fransız ekibinde santrafor pozisyonunda görev alan İsveçli oyuncu, 32 maçta (2 bin 591 dakika) 11 gol attı ve ilk sezonunda Toulouse'un ligi üçüncü bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi almasında başrolü oynadı. Elmander, Ligue 1'deki ikinci sezonunda da aynı istatistiği tekrarlayarak 32 maçta 11 gol attı. 2007-08 sezonu sonunda da ismi Galatasaray ile de anılan Johan Elmander, 11 milyon pound transfer ücreti ile İngiliz liginin Bolton Wanderers takımına transfer oldu.

Elmander 11 milyon pound bonservis ücreti ile Bolton kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. O dönem Bolton teknik direktörlüğü yapan Gary Megson, Elmander'e '9' numaralı formayı verdi. 16 Ağustos 2008'de Premier Lig'deki ilk golünü Stoke City karşısında kafa ile attı. İlk sezonunda ligde 30 maça çıkan ve attığı 5 gol ile beklenenleri karşılayamayan Elmander, ikinci sezonunda da yalnızca 3 gol kaydedebildi. O sezon yavaş yavaş takımdaki yerini de kaybeden İsveçli oyuncu, forma giydiği 25 maçın yalnızca 15'inde ilk 11'de yer aldı. Bolton'da 2010-11 sezonu ise İsveçli oyuncunun Bolton'da gösterdiği en yüksek performanstı. Bu sezon takımının oynadığı 37 maçın yalnızca sonuncusunda oynamayan ve diğer karşılaşmaların tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Elmander, attığı 10 gol ve yaptığı 5 asist ile takımının attığı gollerin yaklaşık üçte birinde doğrudan pay sahibi oldu. Elmander, Wolverhampton'a attığı muhteşem gol ile Ada'nın en saygın gazetelerinden The Guardian'ın internet sitesinde düzenlediği, "Premier Lig'in gelmiş geçmiş en güzel golü" anketinde birincilik ödülünü aldı. Bolton teknik direktörü Owen Coyle, Mayıs 2011'de yaptığı röportajda Elmander'in takımdan ayrılacağını söyledi ve Elmander kısa süre sonra Galatasaray ile anlaştı.

Johan Elmander doğum günü olan 27 Mayıs'ta Türkiye'ye geldi ve Fatih Terim ile tanıştı. Elmander yaptığı açıklamada ; "Hem buraya geldiğim için hem de taraftarların ilgisinden dolayı çok mutluyum. Bugün benim için iki anlamı olan bir gün." ifadelerini kullandı ve 30 Mayıs'ta Galatasaray ile 2 sezonluk sözleşme imzaladı. Johan Elmander ilk golünü Liverpool karşısında hazırlık maçında vole ile attı ve iyi bir sezon geçireceğinin sinyallerini verdi. Johan Elmander, ilk resmi maçına ise 2011-2012 sezonunda Süper Lig'in 2.haftasında 61.dakikada oyuna giriği Samsunspor karşılaşmasında çıktı ve aynı karşılaşmada mükemmel bir gol attı. Bu gol Elmander'in ilk resmi golüydü. Elmander 4-1-4-1 sisteminde ileri uçta tek başına ilk 11 başlamaya başladı fakat takım skor elde etmekte zorlanınca, Teknik direktör Fatih Terim Fenerbahçe ile oynanan derbi maçına 4-4-2 sistemi ile çıktı ve ileri uçta Johan Elmander ve Milan Baros olumlu performans gösterdiler ve Elmander'in de bir golü olmak üzere maçı 3-1 kazandılar. Diğer maçlardada 4-4-2 sistemiyle oynamaya devam eden Galatasaray, rakiplerini çok zorladı ve Milan Baros ve Elmander ikilisi ne kadar iyi bir ikili olduğunu gösterdi. Elmander, Galatasaray'da Milan Baros'un sakatlanması üstüne Necati Ateş ile ilk 11'de başladı ve bu ikili beraber oynadıkları ilk maç olan Gaziantepspor deplasmanında Birer gol attı. Ayrıca Elmander, Süper lig'in 28.haftasında Beşiktaş derbisinde 2 gol atarak Fenerbahçe ve Trabzonspor dahil olmak üzere tüm derbi maçlarda gol atma başarısını elde etmiş oldu. Elmander 2011-2012 sezonunda son golünü Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda atmıştır. Son hafta Şükrü Saraçoğlu'nda Şampiyon olan Galatasaray'ın ilk 11'inde başlayan Elmander, maçın henüz 20.dakikasında maçı terk etmek zorunda kalmıştır. Elmander 2011-2012 sezonunu 12 gol ile kapamış ve Şampiyonluk yaşamıştır.

2012-13 sezonunda ise Kasımpaşa maçında Umut Bulut ile ilk 11'de maça başlayan Elmander, 2012-13 sezonunun ilk golünü Beşiktaş derbisinde kaydetmiştir. 2.golünü ise Süper lig'in 4.haftasında Antalyaspor'a karşı kaydetmiştir. Galatasaray bu maçı 4-0 kazanmış fakat maçın 2. yarısında Elmander sakatlanarak yerini Burak Yılmaz'a bırakmıştır. Galatasaray-Cluj maçında sakatlanan Elmander, 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklansa da, henüz 2 hafta geçmeden antrenmanlara başlamış ve Karabükspor maçında da forma giymiştir. Sezonun 3.golünü Gençlerbirliği deplasmanında kaydeden Elmander, Türkiye Kupası 5.Tur maçında Balıkesirspor maçında takımının ilk golünü atmıştır. 2012-13 sezonunun ikinci yarısının ilk maçında da Kasımpaşa SK ağlarını sarsan Elmander, Didier Drogba'nın takıma katılmasıyla çok fazla forma şansı bulamamıştır. Ayrıca Elmander 2012-13 sezonunda Galatasaray formasıyla tekrar Şampiyonluk sevinci yaşamıştır.

21 Ağustos 2013 tarihinde Johan Elmander, 2013-2014 sezonunun sonuna kadar İngiliz kulübü Norwich City'ye kiralanmıştır. Kulübülye ilk resmi maçına 24 Ağustos 2013'te Premier League'de Hull City karşısında çıkmıştır ve ilk golünü ise ikinci resmi maçı olan FC Bury maçında atmıştır. Kupa'da oynanan bu maçta iki gol atan Johan, takımının 6-3 galibiyetindeki en önemli pay sahibi olmuştur. Premier League'de ilk 6 hafta tüm maçlarda oynayan Johan, golü bir türlü bulamamıştır. 7 ve 8. haftalarda ise takımının kadrosuna alınmayan Elmander, 9. hafta sahalara dönmüştür. 9 Kasım 2013'te ise West Ham United karşısında forma giyen Elmander, bu maçta Premier League'deki ilk asistini yapmıştır. Daha sonra Swansea City ve Fulham FC maçlarında da asist yapan İsveçli, bu maçlardan sonra ise daha az şans ublmaya başlamış ve takımın gol sıkıntısını çözememesi nedeniyle tarafraların tepkisini toplamıştır. 14 Ocak 2014'te ise FA Cup maçında Fulham FC karşısında ilk 11 başlayan oyuncu, taraftarların tepkilerine mağruz kalmış ve 63. dakikada oyundan alınmıştır. Bu maçın ardından ise İngiliz ve İsveç basınında oyuncunun kulübünden ayrılıp ülkesinin IFK Göteborg takımına transfer olacağı gündeme oturmuştur. 18 Ocak 2014'te ise Hull City ile Premier League'de oynanan ilk hafta müsabakasında forma giyememiştir. O sezon Premier Lig'de 29 maça çıkıp 1 gol atan Elmander, sezon sonunda ise takımdan ayrılmıştır.