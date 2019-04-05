Joel Obi, Sergen Yalçın'ı kızdırdı
Alanyaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Joel Obi, Sergen Yalçın’ı kızdırdı.
Ara transferde kadroya katılmasına rağmen bir türlü verim alınamayan Joel Obi, Aytemiz Alanyaspor’un hocası Sergen Yalçın’ı kızdırdı.
Genç hoca oyuncusu için, “6-8 haftadır sürekli hazırlık dönemi. Ciddi bir sakatlığı var demek ki, bir türlü toparlayamıyor. Artık düzelip takıma dönmesi gerekiyor, bazı şeyleri ispat etmesi için” değerlendirmesini yaptı.
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Sergen Yalçın, sahalarında oynayacakları Bursaspor maçı öncesi bu açıklamayı yaptı...
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