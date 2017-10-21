Joe Hart kapkaç kurbanı! Soyuldu...

İngiltere Milli Takımı’nın deneyimli kalecisi Joe Hart, ülkesinde kapkaç mağduru oldu. The Sun’ın ortaya çıkardığı habere göre İngiltere’nin Litvanya ile karşılaştığı maçın ardından İngiltere’ye dönen Hart, iki motosikletli kapkaççının saldırısına uğradı. Saldırıda 30 yaşındaki kalecinin cep telefonu ve cüzdanı çalındı.

Manchester City’den kiralık olarak West Ham United’da forma giyen Hart’a yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre deneyimli file bekçisinin saldırıdan herhangi bir fiziksel yara almadan kurtulduğu ancak olaydan psikolojik olarak çok etkilendiği öğrenildi.

İki motosikletle etrafını çevreleyen üç kişinin saldırısına uğrayan Joe Hart, West Ham’ın antrenman tesislerinden ayrıldıktan sonra bir petrol istasyonu yakınında olaya maruz kaldı. Hart’ın iki ay önce de 100 bin Pound değerindeki Range Rover marka aracı çalınmıştı.

CARROLL DA SOYULMUŞTU

Yakın zamanda Hart’ın takım arkadaşı Andy Carroll da kendisine silah çeken bir soyguncuya 22 bin Pound değerindeki saatini kaptırmıştı. Carroll’un saatini çalan Jack O’Brien (22) isimli şahıs 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Andy Carroll’a saldıran soyguncu Jack O’Brien (22) 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (Skor)