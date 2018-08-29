Joachim Löw sessizliğini bozdu! Mesut Özil...
Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, Mesut Özil'in telefonlarına cevap vermediğini belirtti.
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Mesut Özil konusundaki sessizliğini bozdu. Özil'in ırkçılık ithamlarını abartılı bulduğunu belirten Löw, Mesut'un telefonlarına cevap vermediğini ifade etti.
TELEFONLARIMA CEVAP VERMEDİ
Löw, "Milli takımı bırakma kararı veren oyuncular beni arardı ama o beni aramadı. Mesut farklı bir yol seçti kendine. Ona mesajla ve telefonla ulaşmaya çalıştım ama bu mümkün değildi. Bunu kabullenmek zorundayım. Benim tek amacım takımı Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlamaktı. Bu mesele hiç gündemden düşmedi ve bizim sırtımıza yük oldu; ama bahane olamazdı" diye konuştu.
Özil'in ırkçılık söylemlerine değinen Löw, "Irkçılık iddiaları abartılı. Burada çalıştığım süre boyunca böyle bir şey olmadı. Söylenenleri kale almıyorum." ifadelerini kullanmadı.
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