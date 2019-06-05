Jimmy Durmaz'dan transfer açıklaması! Galatasaray...
Galatasaray'ın bir dönem Gençlerbirliği'nde de forma giyen İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ın transferini bitirdiği iddia edilmişti. Toulouse'ta forma giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, milli takım kampında açıklamayla Cim Bom'a yeşil ışık yaktı
Henry Onyekuru'nun muhtemel ayrılığına karşılık sol kanat arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın bir dönem Gençlerbirliği'nde de forma giyen Jimmy Durmaz ile anlaştığı iddia edilmişti.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile olan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, ülkesi İsveç'in milli takım kampında yaptığı açıklamayla Sarı Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Malta ve İsveç ile oynayacakları EURO 2020 elemeleri maçlarından evvel İsveç'te yayım yapan Aftonbladet gazetesinin sorularını yanıtlayan Durmaz, Galatasaray'a gidip gitmeyeceğine ilişkin sorulara şu şekilde yanıt verdi:
"Evet, bu tip dedikodular var. Ancak ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ben Türkiye'ye dönmeyi kesinlikle istiyorum. Türkiye, bana çok yakın ve orada futbol oynamayı çok seviyorum."
"Türkiye, benim için harika bir alternatif. Ancak şu anda benimle ilgilenen çok kulüp var. Toulouse'tan da henüz kesin olarak ayrılmış değilim. Bu konuda hocamızla bir görüşme gerçekleştirdim. Dolayısıyla kimseye kapılarımı kapatmadım."
"Eski takımım Malmö'yle de temas hâlindeyim. Ne var ki şu an Malmö'ye dönmek gibi bir niyetim yok. Avrupa'da daha üst seviyede futbol oynayabilmek için masamda pek çok teklif var."
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