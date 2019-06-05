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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
05.06.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Jimmy Durmaz'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

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Jimmy Durmaz'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın bir dönem Gençlerbirliği'nde de forma giyen İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ın transferini bitirdiği iddia edilmişti. Toulouse'ta forma giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, milli takım kampında açıklamayla Cim Bom'a yeşil ışık yaktı

Henry Onyekuru'nun muhtemel ayrılığına karşılık sol kanat arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın bir dönem Gençlerbirliği'nde de forma giyen Jimmy Durmaz ile anlaştığı iddia edilmişti.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile olan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, ülkesi İsveç'in milli takım kampında yaptığı açıklamayla Sarı Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Malta ve İsveç ile oynayacakları EURO 2020 elemeleri maçlarından evvel İsveç'te yayım yapan Aftonbladet gazetesinin sorularını yanıtlayan Durmaz, Galatasaray'a gidip gitmeyeceğine ilişkin sorulara şu şekilde yanıt verdi:

"Evet, bu tip dedikodular var. Ancak ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ben Türkiye'ye dönmeyi kesinlikle istiyorum. Türkiye, bana çok yakın ve orada futbol oynamayı çok seviyorum."

"Türkiye, benim için harika bir alternatif. Ancak şu anda benimle ilgilenen çok kulüp var. Toulouse'tan da henüz kesin olarak ayrılmış değilim. Bu konuda hocamızla bir görüşme gerçekleştirdim. Dolayısıyla kimseye kapılarımı kapatmadım."

"Eski takımım Malmö'yle de temas hâlindeyim. Ne var ki şu an Malmö'ye dönmek gibi bir niyetim yok. Avrupa'da daha üst seviyede futbol oynayabilmek için masamda pek çok teklif var."

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Jimmy Durmazdan transfer açıklaması Galatasaray...

Jimmy Durmaz'ın milli takımdan arkadaşı Mikael Lustig'in hikayesine göz atalım...


 

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