Jimmy Durmaz'dan kadın-erkek eşitliğine örnek davranış
Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen bir dönem Gençlerbirliği'nde de top koşturan Jimmy Durmaz'dan anlamlı hareket geldi.
Jimmy Durmaz, kadın ve erkek futbolcular arasındaki maaş farkına tepki olarak EURO 2020 Elemeleri'nde Milli Takım'dan kazanacağı primleri kadın takımına verme kararı aldı
Durmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her yerde eşitlik önemli, futbolda da bu böyle" şeklinde konuştu.
İsveç Kadın Milli Takımı futbolcusu Caroline Seger ise, "Böyle bir şeye ihtiyaç olması büyük ayıp ancak Jimmy Durmaz çok güzel bir harekete imza attı." dedi.
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