Jimmy Durmaz'da flaş gelişme! Transfer...
Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.
Birçok isimle temas halinde olan Galatasaraylı kurmaylar Adem Büyük, Babel ve Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı.
Banega transferini büyük ölçüde bitiren Aslan, bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.
Transfer görüşmelerine son sürat devam eden sarı-kırmızılı kurmaylara Fransa'dan bir transfer haberi daha geldi.
İşte transferin detayları...
L'Equipe Gazetesi, Galatasaray'ın önümüzdeki saatlerde Jimmy Durmaz ile bir araya geleceğini ve 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacağını yazdı.
Toulouse taraftarlarının aklından çıkmadığı belirtilen ve biten sözleşmesinin ardından istediği takımlarla görüşebileceği kaydedilen Türk asıllı İsveç Milli oyuncusunun Galatasaray'a gitmek istediği vurgulandı.
GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ
Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon euro talep eden Jimmy Durmaz'a Galatasaray'ın yaptığı son teklif ise 1.5 milyon euro olmuş ve sonrasında görüşmeler askıya alınmıştı...
SÜPER LİG'İ ÇOK İYİ TANIYOR
Oyuncu geçen sezon Touluse formasıyla ligde 36 maça çıkarken 4 gol atıp 1 de asist yaptı.
Durmaz, Süper Lig'i tanıyan bir isim. Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında G.Birliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, Toulouse'da ağırlıkla sağ kanat ve forvet arkası oynadı.
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