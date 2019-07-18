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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.07.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Jimmy Durmaz: Rekabete hazırım

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Jimmy Durmaz: Rekabete hazırım

Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takımda her mevkide önemli futbolcular olması gerektiğini belirterek, takım içi rekabete hazır olduğunu söyledi. 

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan Galatasaray'da Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a geldiği için duyduğu mutluluğu dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, "Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray forması giymek benim için çok büyük bir gurur." diye konuştu.

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Geride kalan sezonu Fransa'nın Toulouse takımında tamamlayan Jimmy, "Geçen sene iyi bir sezon geçirdim, iyi bir performans sergiledim. Galatasaray'da oynamak benim en büyük rüyalarımdan bir tanesiydi. Bu gerçekleşti. Teklifi ilk aldığımda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı. 
Jiimmy Durmaz, kariyerinde sürekli meydan okumalar içinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: 

"Bundan önce de önemli kulüplerde oynadım, önemli meydan okumalarla karşılaştım. Her zaman rekabet vardı. Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyorsanız bu tip rekabetlere hazır olmalısınız. Hazır olmasaydım bu teklifi kabul etmezdim. Galatasaray gibi bir takımın her mevkide çok kaliteli isimlere sahip olması gerekiyor. Sadece kanatlarda değil orta sahada da oynayabiliyorum. Her türlü rekabete hazırım." 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kulüpler düzeyindeki en önemli turnuva olduğunu belirten Jimmy, bu durumun kendisini heyecanlandırdığını söyledi. 

Jimmy, cinsiyet ayrımcılığına tepki olarak İsveç Milli Takımı'ndan kazanacağı tüm primi İsveç'teki kadın futboluna bağışladığını da vurguladı.

Galatasaray Avusturya'daSarı-kırmızılı takım sezon öncesi kamp çalışmaları için Avusturya’ya geldi.
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Jimmy Durmaz: Rekabete hazırım

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