Jimmy Durmaz, İstanbul’da resmi açıklama bugün
G.Saray’ın anlaştığı Jimmy Durmaz, dün İstanbul’a geldi. Durmaz, “G.Saray’a geldiğim için çok mutluyum. Fatih Terim, gördüğüm en iyi teknik direktörlerden biri” dedi.
Bonservisiz alınan 30 yaşındaki kanat, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra açıklanacak.
Geçen sezon Fransa’nın Toulouse takımında forma giyen İsveç pasaportlu Jimmy Durmaz, Ligue 1’de 36 maça çıkıp, 4 gol 1 de asistlik performans sergiledi.
Durmaz, daha önce Türkiye’de Gençlerbirliği forması giydi. Galatasaray Kulübü, Jimmy Durmaz’ın yanı sıra F.Bahçe’den ayrılan Şener Özbayraklı için de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunacak.
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