Jimmy Durmaz geliyor! Galatasaray...
Transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Jimmy Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı.
Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse'da forma giyen 30 yaşındaki İsveçli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye döneceğinin sinyalini verdi.
Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilirken, Jimmy Durmaz yaptığı paylaşımla Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımı transfer iddialarını güçlendirdi.
Jimmy, daha önce Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde iki sezon forma giydi.
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