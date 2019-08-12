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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.08.2019 - 01:13, Son Güncelleme:

Jimmy Durmaz: "Cuma günkü maça odaklanmalıyız"

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Jimmy Durmaz: "Cuma günkü maça odaklanmalıyız"

Galatasaray’ın Fiorentina’ya 4-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından sarı kırmızılı takımın yeni transferlerinden Jimmy Durmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Floransa’da havanın çok sıcak olduğunu söyleyen Jimmy Durmaz, "Bugün çok sıcaktı. Böyle bir havada oynamak çok zor. İyi bir performans sergileyemedik, maçı kaybettik. Ama şimdi cuma günkü maça odaklanmalıyız. Bu gece döneceğiz ve cuma günkü maça odaklanacağız" dedi.

"ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tüm kulvarda mücadele edeceklerini söyleyen Jimmy, "Çok çalışmaya devam edeceğiz. Milli araya kadar 3 maçımız var. Cuma günü kazanacağız ve galibiyet serisi yapacağız. Süper Kupa’yı kazanarak iyi başladık. Umarım maçları kazanmaya ligde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ BİR OLACAĞIZ"

Deneyimli oyuncu son olarak Galatasaray’daki ortama yönelik gelen soruya, "Harika bir aile, herkes harika burada. Büyük bir aileyiz, aile olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu sezon birçok maçımız var. Buna herkes dahil. Hepimiz bir olacağız. Problem yok" yanıtını verdi.

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