« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Futbol>Jesus Navas yuvaya döndü

Jesus Navas yuvaya döndü

La Liga ekibi Sevilla, alt yapısından yetiştirip Manchester City'ye gönderdiği Jesus Navas'ı 4 yıllığına yeniden kadrosuna kattı

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, eski oyuncusu Jesus Navas Gonzalez'i 4 yıllığına renklerine bağladı.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Manchester City'de geçirdiği 4 yılın ardından yuvasına döndüğü bildirildi.
İspanyol futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağlayan Sevilla, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Jesus Navas, Sevilla altyapısında yetişip 2013'te İngiltere'nin Manchester City takımına transfer oldu. İspanyol oyuncu, Manchester ekibi ile 183 maçta 8 gollük performans sergiledi.

LA LIGASevilladış transferJesus navas
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL