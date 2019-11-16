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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.11.2019 - 21:36, Son Güncelleme:

Jesus Alvarez: "Türk futbolcuların hepsi kaliteli"

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Jesus Alvarez: "Türk futbolcuların hepsi kaliteli"

 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında Türkiye'yi konuk edecek Andorra Milli Takımı'nın teknik direktörü Jesus Alvarez, "Türkiye'nin eksik kadro ile gelmesi oyun sistemlerinin değişeceği anlamına gelmiyor." dedi.

Karşılaşmanın oynanacağı Ulusal Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Alvarez, "Türkiye'ye karşı çok iyi savunma yapmak gerekiyor. İyi bir sonuç alabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu sanıyorum." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de Ümit Milli Takım'dan çağırılan futbolcular, A Milli Takım futbolcularından daha da tehlikeli olabilir." sözlerini kullanan Alvarez, Türk futbolcuların hepsinin kaliteli olduğunu belirtti.

Andorra Milli Takımı Teknik Direktörü, deplasmandaki Arnavutluk maçının ardından Türkiye'ye karşı oynayacak olmalarının futbolcuları için yorucu olacağını da ifade ederek, "Türkiye gibi bir takıma karşı iki gün içinde hazırlık yapmak hiç kolay değil. Çok zor olacak ama oyunun kuralları böyle." değerlendirmesinde bulundu.

Andorra'nın iyi bir oyun ortaya koyduğu Türkiye'deki ilk maçı unutmaları gerektiğini vurgulayan Alvarez, her maçın atmosferinin farklı olduğunu kaydetti.

- Andorra Kaptanı Lima, dünya rekoru kıracak

Andorra Milli Takımı'nın kaptanı Ildefons Lima da "Son maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

22,5 yıldır Andorra milli takım formasını giyen 39 yaşındaki Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak olmasından dolayı da büyük gurur duyduğunu ifade etti.

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