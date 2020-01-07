Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Jesse Sekidika'da mutlu son! 3.5 yıllık sözleşme...

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Ara transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin ardından Jesse Sekidika transferinde de mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılı kulüp, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaraylı yetkililer, Jesse Sekidika ve menajeri ile Pazartesi günü görüşmüştü. Sekidika ise bireysel çalışmalarına İstanbul'da salonda devam ediyordu.

Yeni transfer Jesse Sekidika'nın, Galatasaray'ın Cuma günü Antalya'da başlayacak hazırlık kampına dahil olması bekleniyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!