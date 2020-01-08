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Spor Arena
Haber Giriş: 08.01.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

Jesse Sekidika kimdir ve hangi takımlarda oynadı?

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Jesse Sekidika kimdir ve hangi takımlarda oynadı?

Jesse Sekidika, Eskişehirspor'un henüz sözleşme yenilememesi ve sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalması dolayısıyla pek çok kulübün ağına takıldı. 16 maçta 8 gol istatistiği ile dikkat çeken Sekidika, hangi takımlarda oynadığı ile merak konusu oldu. Peki, Jesse Sekidika kimdir ve hangi takımlarda oynadı? İşte, Jesse Sekidika hakkında merak edilen bazı detaylar

Jesse Sekidika 14 Temmuz 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. İlk profesyonel futbol macerasını Sırbistan takımı Napredak'ta yaşayan Sekidika, 2018 yılında 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a 60 bin Euro bedelle transfer olmuştur.

Eskişehirspor formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol 2 asist istatistiği ile oynayan Sekidika'nın 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi devam ediyor. 

Forvet ve sağ kanat mevkisinde oynayan 1,74 boyundaki oyuncu, sağ ayağına hakimdir.

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