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Jese Rodriguez,Stoke City'de!

İngiliz temsilcisi Stoke City, PSG'li Rodriguez'i bir sezonluğuna kiraladı

AA
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City, İspanyol oyuncu Jese Rodriguez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Rodriguez'in bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.

Real Madrid'in altyapısında yetişmesinin ardından 2016'da PSG'ye 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen 24 yaşındaki oyuncu, Fransa temsilcisinde beklenen patlamayı gösterememiş ve sezonun ikinci yarısını Las Palmas'ta kiralık olarak geçirmişti.

İspanyol kanat oyuncu, PSG'nin Neymar transferinin ardından kadroda düşünülmeyen oyuncular arasına girmişti.

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